(Город Казань KZN.RU, 26 декабря). ГИБДД Казани просит откликнуться очевидцев наезда на пожилую женщину. ДТП произошло 24 декабря около 9.30 во дворе дома № 35 по ул. Островского.

Водитель сбил 84-летнюю женщину при движении задним ходом по дворовой территории и скрылся с места происшествия. Пострадавшая с ушибленной рваной раной левой голени госпитализирована в больницу. Госавтоинспекция Казани просит откликнуться очевидцев происшествия по телефону: 8 (843) 5−333−848.

Всего, по данным ГИБДД, за прошедшие выходные в городе зарегистрировано 367 ДТП, из них 9 происшествий с пострадавшими — 5 наездов на пешеходов, столкновение автотранспорта, наезд на препятствие и 2 падения пассажиров. В результате 10 участников ДТП — 5 пешеходов, 4 пассажира (из них трое детей) и водитель — получили травмы различной степени тяжести.