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16:41 (мск), источник: Volga News

Полиция задержала гражданина Абхазии по подозрению в разбое на полмиллиона рублей

В Самаре задержан первый подозреваемый по делу о разбойном нападении, совершенном 8 декабря.

Около 7:00 трое неизвестных обманом проникли в квартиру жилого дома на ул. Демократической, где избили мужчину и, угрожая ему ножом, заставили отдать им золотые украшения, имевшуюся в доме наличность (150 тыс. руб.) и банковскую карту, откуда впоследствии пропали 300 тыс. рублей.

После проверки по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере», которая предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

В выходные по подозрению в причастности к преступлению был задержан 42-летний гражданин Абхазии, который уже имеет судимость за разбой, совершенный на родине. Ведется розыск его сообщников.

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