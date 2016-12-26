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16:51 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Работнику нижегородского предприятия оторвало руку из-за взрыва самодельной петарды

Работнику нижегородского предприятия оторвало руку из-за взрыва самодельной петарды. Об этом сообщает госинспекция труда в Нижегородской области 26 декабря 2016 года.

Согласно информации, 20 декабря 2016 года 54-летний слесарь ЗАО «Нижегородские сорбенты» получил травматическую ампутацию кисти руки, размозжение бедра и другие тяжелые повреждения здоровья в результате взрыва самодельной петарды во время ее изготовления.

По факту получившегося госинспекцией проводится расследование, уточняются обстоятельства несчастного случая. В ходе проверки будет установлено, является ли данный случай, связанным с производством.

СПРАВКА:

ЗАО «Нижегородские Сорбенты» выпускает и реализует молекулярное сито для стеклопакетов, катализаторы, цеолиты для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности. Выполняет разнообразные услуги, связанные с эксплуатацией катализаторов. Осуществляет операции, связанные с обращением драгоценных металлов при производстве катализаторов.

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