Работнику нижегородского предприятия оторвало руку из-за взрыва самодельной петарды

Согласно информации, 20 декабря 2016 года 54-летний слесарь ЗАО «Нижегородские сорбенты» получил травматическую ампутацию кисти руки, размозжение бедра и другие тяжелые повреждения здоровья в результате взрыва самодельной петарды во время ее изготовления.

По факту получившегося госинспекцией проводится расследование, уточняются обстоятельства несчастного случая. В ходе проверки будет установлено, является ли данный случай, связанным с производством.

СПРАВКА:

ЗАО «Нижегородские Сорбенты» выпускает и реализует молекулярное сито для стеклопакетов, катализаторы, цеолиты для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и газоперерабатывающей промышленности. Выполняет разнообразные услуги, связанные с эксплуатацией катализаторов. Осуществляет операции, связанные с обращением драгоценных металлов при производстве катализаторов.