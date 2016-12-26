Суд признал нижегородку виновной в гибели четырехлетней дочери на пожаре
Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, пожар произошел 3 мая 2016 года.
Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, пожар произошел 3 мая 2016 года.
Женщина и ее сожитель ушли из квартиры, расположенной в доме по ул. Зеленодольской, оставив малолетних детей одних.
Шестилетняя девочка, достав из сумки матери зажигалку, подожгла вещи. В результате пожара 4-летняя девочка погибла, а ее старшая сестра с отравлением продуктами горения была госпитализирована в больницу и благодаря оказанной медицинской помощи осталась жива.
Возгорание заметили и вызвали спасателей соседи неблагополучной семьи. Как установили следователи СК, обвиняемая не трудоустроена, злоупотребляет алкогольными напитками. В настоящее время она лишена родительских прав, 6-летняя девочка отдана под опеку родной бабушке.
Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летней девочки на пожаре в Нижнем Новгороде.