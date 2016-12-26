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16:48 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд признал нижегородку виновной в гибели четырехлетней дочери на пожаре

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области, пожар произошел 3 мая 2016 года.

Женщина и ее сожитель ушли из квартиры, расположенной в доме по ул. Зеленодольской, оставив малолетних детей одних.

Шестилетняя девочка, достав из сумки матери зажигалку, подожгла вещи. В результате пожара 4-летняя девочка погибла, а ее старшая сестра с отравлением продуктами горения была госпитализирована в больницу и благодаря оказанной медицинской помощи осталась жива.

Возгорание заметили и вызвали спасателей соседи неблагополучной семьи. Как установили следователи СК, обвиняемая не трудоустроена, злоупотребляет алкогольными напитками. В настоящее время она лишена родительских прав, 6-летняя девочка отдана под опеку родной бабушке.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщалось ранее, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 4-летней девочки на пожаре в Нижнем Новгороде.

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