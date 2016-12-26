На проспекте Славы грузовик опрокинулся на трех пешеходов

Во Фрунзенском районе грузовик сбил трех пешеходов, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Авария произошла днем 26 декабря на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы.

Как сообщают очевидцы, на перекрестке водитель большегруза слишком резко повернул. В результате этого маневра фура перевернулась на бок и подмяла под себя трех человек, которые переходили дорогу на зеленый свет.