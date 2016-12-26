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17:02 (мск), источник: Вести Сочи

Ту-154 стал четвертым самолетом, упавшим в море около Сочи

Первая трагедия произошла 1 октября 1972 года. В воду рухнул Ил-18, направлявшийся в Москву из Сочи. Все 109 человек, которые находились на его борту, погибли.

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Самолёт затонули на глубине до 1000 метров. Дно в том районе имеет сложный рельеф, крутизна склонов доходит до 45 градусов. Несмотря на масштабную операцию, поднять основные обломки не удалось, в связи с чем причина катастрофы так и не была установлена.

4 октября 2001-го года ошибка украинских военных унесла жизни 74 человек. Ту-154 авиакомпании «Сибирь» летел из Тель-Авива в Новосибирск. В это время в Крыму проходили учения украинских сил ПВО. Ракета сбила не ту цель. К месту крушения самолёта вылетали сочинские спасатели, а обломки самолёта и тела погибших доставляли в морской порт.

3 мая 2006-го года при заходе на посадку в аэропорт Сочи рухнул самолёт, летевший из Еревана. На борту было 113 человек. Из-за изменения погодных условий диспетчер дал указание экипажу заходить на второй круг. Межгосударственный авиационный комитете пришёл к выводу, что причиной трагедии стала ошибка в пилотировании.

25 декабря 2016-го года недалеко от Сочи затонул борт Минобороны России, летевший в Латакию. В Сирию направлялись 92 человека. Информации о выживших нет.

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