Ту-154 стал четвертым самолетом, упавшим в море около Сочи
Первая трагедия произошла 1 октября 1972 года. В воду рухнул Ил-18, направлявшийся в Москву из Сочи. Все 109 человек, которые находились на его борту, погибли.
Первая трагедия произошла 1 октября 1972 года. В воду рухнул Ил-18, направлявшийся в Москву из Сочи. Все 109 человек, которые находились на его борту, погибли.
Самолёт затонули на глубине до 1000 метров. Дно в том районе имеет сложный рельеф, крутизна склонов доходит до 45 градусов. Несмотря на масштабную операцию, поднять основные обломки не удалось, в связи с чем причина катастрофы так и не была установлена.
4 октября 2001-го года ошибка украинских военных унесла жизни 74 человек. Ту-154 авиакомпании «Сибирь» летел из
3 мая 2006-го года при заходе на посадку в аэропорт Сочи рухнул самолёт, летевший из Еревана. На борту было 113 человек.
25 декабря 2016-го года недалеко от Сочи затонул борт Минобороны России, летевший в Латакию. В Сирию направлялись 92 человека. Информации о выживших нет.