Школьника из Барановичей довели до самоубийства

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства 15-летнего подростка из Барановичей, — сообщили Sputnik в УСК.

В Барановичах 15-летний подросток был обнаружен мертвым в доме, эксперты обнаружили у него на теле следы асфиксии.

«Для выяснения причин гибели несовершеннолетнего следователи опрашивают родственников, соседей, одноклассников и педагогический состав школы, также изъяты личные записи и компьютерные устройства погибшего», — сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ст. 145 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Беларуси.