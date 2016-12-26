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18:54 (мск), источник: Sputnik.by

Школьника из Барановичей довели до самоубийства

Подросток был обнаружен мертвым со следами асфиксии, в настоящее время следователи опрашивают родственников, педагогов, школьников.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 дек — Sputnik. Следственные органы возбудили уголовное дело за доведение до самоубийства 15-летнего подростка из Барановичей, — сообщили Sputnik в УСК.

В Барановичах 15-летний подросток был обнаружен мертвым в доме, эксперты обнаружили у него на теле следы асфиксии.

«Для выяснения причин гибели несовершеннолетнего следователи опрашивают родственников, соседей, одноклассников и педагогический состав школы, также изъяты личные записи и компьютерные устройства погибшего», — сообщили Sputnik в УСК по Брестской области.

Управлением Следственного комитета по Брестской области возбуждено уголовное дело по ст. 145 «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса Беларуси.

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