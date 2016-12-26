В Башкирии продолжаются поиски молодой женщины, пропавшей после родов

Родственники Ирины умоляют присмотреться к фотографии и вспомнить, не встречалась ли вам эта девушка.

По словам близких, у Ирины и ее мужа была счастливая молодая семья, они с волнением ждали рождения первенца. Но потом, после родов, у Ирины развилась глубокая депрессия, под воздействием которой она и могла уйти из дома. Близкие предполагают, что Ирина потеряла память и, возможно, до сих пор не помнит своего настоящего имени.

Не так давно к ним обращались жители Башкирии, сообщившие, что видели похожую на Ирину девушку, собиравшую милостыню в маршрутке. Потом была информация, что ее якобы встречали на участке дороги Уфа-Челябинск. «Возможно, она и сейчас где-то там живет», — предполагает мама Ирины. — Для ее поисков созданы специальные группы в социальных сетях, сюжет про нее показывали в прошлом году в программе «Пусть говорят», но результатов это пока не дало. Экстрасенсы сказали, что Ирина жива.