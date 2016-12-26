Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
5 психических болезней из русских сказок
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы»
У Сергея Лазарева родился сын
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Опубликованы переговоры экипажа разбившгося Ту-154 с диспетчером
На борту разбившегося самолета летела доктор Лиза
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Трамп сделал заявление после получения письма от Путина
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
17:36 (мск), источник: АиФ Самара

Под Сызранью столкнулись две фуры, одного водителя зажало в кабине

Деблокировать водителя из аварийного автомобиля удалось с помощью гидравлических кусачек и разжима.

В Сызранском районе столкнулись два большегруза, деформированная кабина и рулевая колонка не позволили одному из водителей самостоятельно выбраться из аварийного автомобиля, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В понедельник, 26 декабря, около часу дня в Сызранском районе, возле поселка Сборный произошла дорожная авария. На 896 км столкнулись два большегрузных автомобиля, которые двигались в попутном направлении. В результате столкновения водитель второй фуры оказался зажатым в кабине. Выбраться из аварийного автомобиля он не мог из-за деформации кабины и рулевой колонки. Для оказания помощи оперативный дежурный направил в 12:55 сотрудников поисково-спасательного отряда Сызрани.

В 13:25 пострадавший водитель был деблокирован из смятой кабины с помощью гидравлических кусачек и разжима, после чего передан бригаде медиков «скорой помощи».

На месте ДТП работали четыре спасателя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как есть-пить за новогодним столом, чтобы не навредить организму? - эксперты
ФСБ назвала основные версии крушения Ту-154
Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Оправдательный приговор «приморским партизанам» отменен
Запрет на торговлю спиртосодержащей продукцией введен в России
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Россия начнет молодежный ЧМ-2017 с матча против канадцев В понедельник, 26 декабря, в Канаде стартует чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Актеры сериалов, из-за которых невозможно оторваться от экрана Забудьте Хью Лори и Дэвида Духовны — на смену ветеранам пришли новые секс-символы. Встречайте актеров последних лет, ради которых мы готовы смотреть серию за серией
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
5 самых популярных способов зонирования интерьера: советы дизайнера
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Сдача «Зенит-Арены» в назначенный срок сорвана
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь