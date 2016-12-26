Под Сызранью столкнулись две фуры, одного водителя зажало в кабине

В Сызранском районе столкнулись два большегруза, деформированная кабина и рулевая колонка не позволили одному из водителей самостоятельно выбраться из аварийного автомобиля, сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

В понедельник, 26 декабря, около часу дня в Сызранском районе, возле поселка Сборный произошла дорожная авария. На 896 км столкнулись два большегрузных автомобиля, которые двигались в попутном направлении. В результате столкновения водитель второй фуры оказался зажатым в кабине. Выбраться из аварийного автомобиля он не мог из-за деформации кабины и рулевой колонки. Для оказания помощи оперативный дежурный направил в 12:55 сотрудников поисково-спасательного отряда Сызрани.

В 13:25 пострадавший водитель был деблокирован из смятой кабины с помощью гидравлических кусачек и разжима, после чего передан бригаде медиков «скорой помощи».

На месте ДТП работали четыре спасателя.