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18:13 (мск), источник: РИА Новости

Умер глава одного из управлений «Роснефти»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Скончался начальник одного из управлений «Роснефти» Олег Еровинкин; причина смерти, по предварительным данным — сердечный приступ, сообщил РИА Новости представитель «Роснефти».

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм. Скончался начальник одного из управлений «Роснефти» Олег Еровинкин; причина смерти, по предварительным данным — сердечный приступ, сообщил РИА Новости представитель «Роснефти».

Ранее в понедельник СМИ сообщили о том, что тело 61-летнего Еровинкина было обнаружено в автомобиле в центре Москвы.

В свою очередь, источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что тело Еровинкина было найдено в машине в центре Москвы. «Тело найдено в автомобиле Lexus черного цвета в Китайгородском проезде сегодня. По предварительным данным, он умер внезапной ненасильственной смертью», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте работала следственно-оперативная группа. Тело Еровинкина было направлено в морг ФСБ России.

Еровинкин в 2008—2012 годы руководил секретариатом Игоря Сечина, занимавшего в тот период пост вице-премьера РФ.

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