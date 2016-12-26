Опознана первая жертва катастрофы Ту-154
В Москве опознано тело одного из погибших в результате катастрофы военного самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы сообщает ТАСС.
В Москве опознано тело одного из погибших в результате катастрофы военного самолета Ту-154 над Черным морем. Об этом со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы сообщает ТАСС.
Имя жертвы собеседник агентства не уточнил.
По словам источника, в морге, где проходит процесс опознания, дежурят бригады медиков и психологов. Специалисты находятся там для оказания помощи родственникам погибших.
Проведение генетической экспертизы тел жертв поручено судмедэкспертам Минобороны, сообщало РИА Новости. Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, заявлял, что идентификация останков будет проводиться исключительно в Москве.
По неофициальным данным, которые приводит ТАСС, на поверхность подняты тела еще двух погибших. Таким образом, за время поисковой операции найдены останки 13 жертв.
Ту-154Б-2 Минобороны России упал утром 25 декабря вскоре после отправления из Сочи (в этом городе он сел для дозаправки, вылетев из подмосковного Чкаловского). Самолет направлялся в Латакию (Сирия). В результате погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Следствие рассматривает четыре основные версии катастрофы, теракта среди них нет.