Опознана первая жертва катастрофы Ту-154

Имя жертвы собеседник агентства не уточнил.

По словам источника, в морге, где проходит процесс опознания, дежурят бригады медиков и психологов. Специалисты находятся там для оказания помощи родственникам погибших.

Проведение генетической экспертизы тел жертв поручено судмедэкспертам Минобороны, сообщало РИА Новости. Министр транспорта Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы, заявлял, что идентификация останков будет проводиться исключительно в Москве.