На месте крушения Ту-154 определен радиус разброса обломков
Территорию поиска обломков упавшего в море близ Сочи Ту-154 поделили на 15 секторов, в семи из них дно исследовано. Об этом сообщили в
Территорию поиска обломков упавшего в море близ Сочи Ту-154 поделили на 15 секторов, в семи из них дно исследовано. Об этом сообщили в
— Радиус разброса обломков составляет около 500 метров. Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров. Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследовано 100 процентов надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно, — сказали в ведомстве.
Как выяснилось, к месту крушения доставлены глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества.
Водолазы уже подняли два элемента механизма управления самолета. По серийным номерам установлена их принадлежность к вылетевшему в воскресенье из Адлера Ту-154.
В настоящее время в
Справка «РГ»
Самолет Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи накануне рано утром. На борту судна, принадлежащего Минобороны, находились военные, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.