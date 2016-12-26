На месте крушения Ту-154 определен радиус разброса обломков

— Радиус разброса обломков составляет около 500 метров. Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров. Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследовано 100 процентов надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно, — сказали в ведомстве.

Как выяснилось, к месту крушения доставлены глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества.

Водолазы уже подняли два элемента механизма управления самолета. По серийным номерам установлена их принадлежность к вылетевшему в воскресенье из Адлера Ту-154.

В настоящее время в поисково-спасательной операции задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, десять вертолетов, три беспилотных летательных аппарата и более 3500 человек.

Справка «РГ»

Самолет Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи накануне рано утром. На борту судна, принадлежащего Минобороны, находились военные, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.