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18:13 (мск), источник: "Российская газета"

На месте крушения Ту-154 определен радиус разброса обломков

Территорию поиска обломков упавшего в море близ Сочи Ту-154 поделили на 15 секторов, в семи из них дно исследовано. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

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— Радиус разброса обломков составляет около 500 метров. Средняя глубина в районе обнаружения обломков составляет около 30 метров. Район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов. К настоящему времени закончено обследовано 100 процентов надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно, — сказали в ведомстве.

Как выяснилось, к месту крушения доставлены глубоководные обитаемые аппараты Русского географического общества.

Водолазы уже подняли два элемента механизма управления самолета. По серийным номерам установлена их принадлежность к вылетевшему в воскресенье из Адлера Ту-154.

В настоящее время в поисково-спасательной операции задействовано 45 кораблей и судов, 12 самолетов, десять вертолетов, три беспилотных летательных аппарата и более 3500 человек.

Справка «РГ»

Самолет Ту-154 потерпел крушение у берегов Сочи накануне рано утром. На борту судна, принадлежащего Минобороны, находились военные, журналисты и музыканты ансамбля имени Александрова.

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