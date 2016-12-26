Воронежского адвоката задержали за попытку дать следователю взятку в 300 тыс руб

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, в декабре этого года юрист обратился к одному из сотрудников ведомства просьбой возбудить уголовное дело, так как это было важно его клиенту. За услугу мужчина предложил 300 тысяч рублей. Следователь от взятки отказался и сообщил о незаконном предложении адвоката своему руководству. Предприимчивый воронежец не смог избежать уголовного преследования.

25 декабря следователь СК встретился с юристом возле «Галереи Чижова», последний передал ему 50 тысяч рублей. 250 тысяч мужчина пообещал отдать после того, как уголовное дело в интересах его клиента будет возбуждено. Однако довести свой умысел до конца ему не удалось — силовики задержали его на месте преступления.

В отношении 29-летнего адвоката уже возбуждено уголовное дело. Его действия квалифицировали как «Покушение на дачу взятки».

— Следователями СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты переданные подозреваемым денежные средства, допрошены свидетели, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Сотрудниками регионального СК и УФСБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, — рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Александр Медведев.