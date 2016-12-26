Воронежского адвоката задержали за попытку дать следователю взятку в 300 тыс руб
25 декабря сотрудники ФСБ и Следственного комитета поймали с поличным 29-летнего адвоката, пытавшегося дать взятку следователю в центре Воронежа.
25 декабря сотрудники ФСБ и Следственного комитета поймали с поличным 29-летнего адвоката, пытавшегося дать взятку следователю в центре Воронежа.
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25 декабря следователь СК встретился с юристом возле «Галереи Чижова», последний передал ему 50 тысяч рублей. 250 тысяч мужчина пообещал отдать после того, как уголовное дело в интересах его клиента будет возбуждено. Однако довести свой умысел до конца ему не удалось — силовики задержали его на месте преступления.
В отношении 29-летнего адвоката уже возбуждено уголовное дело. Его действия квалифицировали как «Покушение на дачу взятки».
— Следователями СК проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты переданные подозреваемым денежные средства, допрошены свидетели, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Сотрудниками регионального СК и УФСБ России по Воронежской области продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, — рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Александр Медведев.