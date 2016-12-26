Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Катастрофа Ту-154 над Черным морем могла произойти из-за перегруза и отказа техники, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «на данном этапе версия теракта практически исключена». «Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию», — отметил источник.

По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Таким образом, сказал собеседник агентства, приоритетной версией становится техническая неисправность.