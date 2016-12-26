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18:46 (мск), источник: Интерфакс

Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154

Приоритетной версией остается возможная техническая неисправность, которая не позволила самолету набрать высоту.

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Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Катастрофа Ту-154 над Черным морем могла произойти из-за перегруза и отказа техники, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

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«Свидетельские показания и другие объективные данные, полученные в ходе расследования, говорят о том, что самолет не мог набрать высоту и по какой-то причине — возможно, перегруза и технической неисправности — рухнул в море», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что «на данном этапе версия теракта практически исключена». «Имеющиеся материалы объективного характера, в том числе и показания очевидцев, опровергают эту версию», — отметил источник.

По его словам, очевидцы рассказали, что самолет необычно долго летел низко, не набирая высоту.

Таким образом, сказал собеседник агентства, приоритетной версией становится техническая неисправность.

Речь идет, скорее всего, о возможной поломке агрегатов, отвечающих за набор высоты, либо недостаточной тяге двигателей. При этом не исключен и человеческий фактор, который мог способствовать возникновению критической ситуации.

Касаясь версии некачественного топлива, он напомнил, что «одновременно с рухнувшим самолетом в Сочинском аэропорту были заправлены и другие воздушные суда, которые безаварийно и без проблем в этой части совершили свои полеты».

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая членов экипажа, Ансамбль песни и пляски имени Александрова, журналистов и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.

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