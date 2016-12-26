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19:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Петербурге из-за угрозы наводнения частично закрыли дамбу

В Петербурге решили закрыть часть затворов Комплекса защитных сооружений от наводнения. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной столице, эти меры вызваны усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев.

Источник: РИА "Новости"

Спасатели прогнозируют подъем уровня воды до уровня +110−140 сантиметров по гидрологическому посту «Горный институт».

— Руководством Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения было принято оперативное решение о закрытии водопропускных сооружений В1 — В6, а также судопропускного сооружения С2 КЗС, — отметили в региональном управлении министерства. — Максимальный уровень подъема воды прогнозируется в период с 19.00 по 20.00.

При этом закрывать шлюз С1 не планируется. Поэтому корабли, следующие через дамбу в Петербург, могут спокойно следовать по расписанию.

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