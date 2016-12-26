В Петербурге из-за угрозы наводнения частично закрыли дамбу

Спасатели прогнозируют подъем уровня воды до уровня +110−140 сантиметров по гидрологическому посту «Горный институт».

— Руководством Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения было принято оперативное решение о закрытии водопропускных сооружений В1 — В6, а также судопропускного сооружения С2 КЗС, — отметили в региональном управлении министерства. — Максимальный уровень подъема воды прогнозируется в период с 19.00 по 20.00.

При этом закрывать шлюз С1 не планируется. Поэтому корабли, следующие через дамбу в Петербург, могут спокойно следовать по расписанию.