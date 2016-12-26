В Петербурге из-за угрозы наводнения частично закрыли дамбу
В Петербурге решили закрыть часть затворов Комплекса защитных сооружений от наводнения. Как сообщает
В Петербурге решили закрыть часть затворов Комплекса защитных сооружений от наводнения. Как сообщает
Спасатели прогнозируют подъем уровня воды до уровня +110−140 сантиметров по гидрологическому посту «Горный институт».
— Руководством Главного управления МЧС России по
При этом закрывать шлюз С1 не планируется. Поэтому корабли, следующие через дамбу в Петербург, могут спокойно следовать по расписанию.