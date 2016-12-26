На месте крушения Ту-154 обнаружено тело

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU — Тело, предположительно, одного из членов экипажа самолета Минобороны, упавшего в море под Сочи, найдено на месте крушения, сообщил «Интерфаксу» в понедельник источник, знакомый с ситуацией.

В ходе осмотра места крушения обнаружено тело мужчины в форменном обмундировании. Предположительно, это один из членов экипажа.

Он отметил, что группы водолазов работают под водой, «фрагментов лайнера много, но все они в иле и работы идут медленно». «Применяется робототехника», — сказал источник.

Он отметил, что тело уже поднято на судно.

Ранее в понедельник представитель Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) сообщил «Интерфаксу», что обломки самолета Ту-154, потерпевшего накануне катастрофу над Черным морем, обнаружены в 13:20 на глубине 27 метров примерно в одной миле от берега.

До этого осведомленный источник сообщил агентству, что сонар одного из кораблей зафиксировал примерно в 1,5 км от берега на дне некую конструкцию, схожую по очертаниям с фюзеляжем самолета.

Со своей стороны в Минобороны сообщили, что к настоящему времени закончено обследование 100% надводной поверхности в районе поиска, в семи секторах полностью осмотрено дно, а район проведения поисковой операции разделен на 15 секторов.