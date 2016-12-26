В Уфе на гололеде 14-ая врезалась в маршрутку с пассажирами
Сегодня, 26 декабря, случилось серьезное ДТП на перекресте улиц Первомайской и Маяковского в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
Сегодня, 26 декабря, случилось серьезное ДТП на перекресте улиц Первомайской и Маяковского в Уфе. Об этом сообщили очевидцы в группе БашДТП.
По словам свидетелей происшедшего, события разворачивались следующим образом. Иномарка по ходу движения задела 14-ую, и та, в свою очередь, по инерции закрутилась и врезалась в маршрутную «Газель» с пассажирами, которая приближалась к перекрестку от кинотеатра «Победа».
«Пассажиры нормально, а в 14-ой
Обстоятельства ДТП и информация о состоянии пострадавшей уточняется.