В Уфе на гололеде 14-ая врезалась в маршрутку с пассажирами

По словам свидетелей происшедшего, события разворачивались следующим образом. Иномарка по ходу движения задела 14-ую, и та, в свою очередь, по инерции закрутилась и врезалась в маршрутную «Газель» с пассажирами, которая приближалась к перекрестку от кинотеатра «Победа».