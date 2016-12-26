Пропавшая без вести после корпоратива пермячка найдена мертвой. Как сообщила корреспоненту сайта «АиФ-Прикамье» координатор ПСО «Поиск пропавших людей» — Пермь и Пермский край Светлана Неволина, воспитательницу детского сада обнаружили сегодня вечером. Сейчас по факту случившегося следователи проводят проверку. Носит ли смерть криминальный характер, пока неизвестно.

Напомним, Анна Н. ушла после корпоратива 24 декабря от ресторана по адресу ул. Левченко 1. С тех пор её никто не видел. Сегодня волонтёры организовывали поиск.