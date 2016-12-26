Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
Шотландские ученые объяснили существование секса
Названа наиболее вероятная причина крушения российского самолета
Беременная Оксана Акиньшина вышла в свет в облегающем платье
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Как усмирить Трампа: избранного президента США назвали пешкой Китай назвал «незрелой» политику Дональда Трампа в отношении Тайваня
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Почему комфорткласс потеснил другие новостройки?
Города России с самым доступным жильем
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14События недели в фотографиях
21:05 (мск), источник: Nbnews.com.ua

На Донбассе погиб боец «Айдара» и активист Майдана Руслан Илясович

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб боец 2-й афганской штурмовой роты батальона «Айдар» Руслан Илясович.

Источник: Reuters

Об этом стало известно в воскресенье, 25 декабря.

«Сегодня на передовой остановилось сердце бойца 2-й афганской штурмовой роты, крымчанина Руслана Илясовича (Русика Татарина). Он прошел нелегкий путь от Майдана до АЙДАРА, все знали, с какой теплотой и тоской он вспоминал родной Крым, как мечтал его освободить от российских оккупантов», — говорится в сообщении на странице батальона в Фейсбуке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вдова расстрелянного в Луганске майдановца Решетняка 2 года живет в школе под Киевом
Источник озвучил версию перегруза потерпевшего крушение Ту-154
В Черном море нашли тела 80 жертв авиакатастрофы
Строительные работы на «Зенит-Арене» завершены
Британские журналисты узнали, что королева поддерживает Brexit
Путин наградил Дениса Мацуева и Евгения Миронова орденами
«Последнее Рождество»: мир прощается с Джорджем Майклом
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
8 советов тем, кто хочет отремонтировать прихожую самостоятельно
Как оформить кухню в стиле кантри
Что нужно знать о планировании электрики в квартире
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь