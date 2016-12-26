На Донбассе погиб боец «Айдара» и активист Майдана Руслан Илясович

Об этом стало известно в воскресенье, 25 декабря.

«Сегодня на передовой остановилось сердце бойца 2-й афганской штурмовой роты, крымчанина Руслана Илясовича (Русика Татарина). Он прошел нелегкий путь от Майдана до АЙДАРА, все знали, с какой теплотой и тоской он вспоминал родной Крым, как мечтал его освободить от российских оккупантов», — говорится в сообщении на странице батальона в Фейсбуке.