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26 декабря, источник: Informburo.kz

Оперуполномоченный пропал без вести в Кокшетау

Сотрудник полиции вышел вечером 25 декабря из здания городского УВД и исчез.

Молодого оперуполномоченного Дархана Еламанова разыскивают родственники и коллеги.

Сотрудник полиции вечером 25 декабря около 20:00 вышел из здания УВД Кокшетау, и с тех пор его никто не видел. Его мобильный телефон отключен, рассказала супруга Дархана.

По соцсетям передают описание исчезнувшего полицейского: рост 170−175 см, волосы коротко стриженные, тёмного цвета, был одет в зимнее обмундирование. Возможно, его намеренно удерживают силой, предполагают родственники.

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