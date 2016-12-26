Оперуполномоченный пропал без вести в Кокшетау

Молодого оперуполномоченного Дархана Еламанова разыскивают родственники и коллеги.

Сотрудник полиции вечером 25 декабря около 20:00 вышел из здания УВД Кокшетау, и с тех пор его никто не видел. Его мобильный телефон отключен, рассказала супруга Дархана.

По соцсетям передают описание исчезнувшего полицейского: рост 170−175 см, волосы коротко стриженные, тёмного цвета, был одет в зимнее обмундирование. Возможно, его намеренно удерживают силой, предполагают родственники.