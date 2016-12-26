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26 декабря, источник: Uralpress.ru

Климов: Оползень на Березняковском продолжает двигаться

Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов доложил главе региона Борису Дубровскому о проводимых работах на Березняковском золоторудном месторождении (разрабатывается компанией «Южуралзолото») для снятия риска возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, активные взрывные работы на месторождении привели к образованию стометровой трещины на северном борту карьера. Под угрозой оказался проходящий всего 22,5 метра от места разлома магистральный трубопровод компании «Транснефть-Урал». Губернатор лично побывал на карьере, чтобы оценить масштаб проблемы.

«Оползень продолжает двигаться, его опускание увеличилось с одного до трех метров», — констатировал Олег Климов. Специалисты компании «Транснефть» врезали две аварийные задвижки в одну нитку магистрального нефтепровода. До 30 декабря такие же задвижки будут врезаны во вторую нитку нефтепровода. «Эти меры позволят автоматически перекрыть подачу нефти, если оползневые процессы будут продолжаться», — уточнил вице-губернатор.

До 30 марта 2017 года должна быть построена новая нитка нефтепровода, которая будет проходить в нескольких сотнях метров от края разреза. «Уже сварено около 300 метров нового трубопровода», — пояснил Олег Климов.

Кроме того, земля под нефтепроводом передана из собственности компании «Южуралзолото» (ей принадлежит карьер) Еткульскому району. «В свою очередь, муниципалитет занимается процедурами передачи земли «Транснефти», — уточнил Олег Климов.

В пятницу, 23 декабря, суд Еткульского района принял решение о прекращении работ на карьере на 60 дней. «Когда будет снижена зона риска у “Южуралзолото” появится возможность через проведение экспертизы частично возобновить работы», — уточнил Олег Климов.

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