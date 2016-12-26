Две жертвы катастрофы Ту-154 опознаны, черные ящики пока не найдены

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Операция по подъему со дна Черного моря жертв катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ, а также обломков самого авиалайнера продолжается. Подняты ряд крупных обломков и опознаны двое погибших, но бортовые самописцы лайнера пока не найдены.

Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу почти сразу после взлета из аэропорта Адлера 25 декабря. Самолет упал неподалеку от берега в воды Черного моря. На борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Трагедия унесла жизни 64 участников ансамбля имени Александрова и его руководителя Валерия Халилова, журналистов трех телеканалов, главы фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки, также известной как доктор Лиза, начальника департамента культуры военного ведомства Антона Губанкова, сотрудников министерства.

Подъем жертв и обломков

Утром военный Ил-76 доставил в российскую столицу 11 погибших и 86 фрагментов тел. Их генетическая экспертиза и опознание проводится в 111-м Главном государственном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ. В течение дня были обнаружены еще двое погибших и другие фрагменты тел.

По данным источников ТАСС, опознаны две жертвы трагедии. Первого погибшего опознали в Москве, его имя не называется, вторым опознанным стал командира воздушного судна Роман Волков, его определили по знакам отличия. Минобороны подтвердило опознание родственниками одной жертвы.

На берегу за все время с 25 декабря спасатели и военные не обнаружили ни одного тела или фрагмента.

Из поднятых обломков самолета самым крупным стала средняя часть фюзеляжа размером 3,5 на 4,5 метра — кусок боковой обшивки с иллюминаторами. Обнаружен, но не поднят еще ряд обломков, один из них — хвостовая часть с фрагментами двигателя. Ранее был поднят ряд мелких обломков, в том числе два гидравлических привода механизма управления авиалайнером.

Для подъема со дна крупных частей в район операции прибыл морской самоходный кран грузоподъемностью до 100 тонн.

Характер места катастрофы

Как сообщили в Минобороны, основная часть обломков самолета залегает на глубине 30 метров в 1,7 километра от берега.

С помощью сонаров установлено, что они разбросаны по дну моря в радиусе примерно 500 метров. Их поиск ведется вдоль трассы полета самолета, на полосе шириной 400 метров. Область поиска разбита на 16 секторов, семь из них уже обследованы на 100%. Также полностью изучена вся надводная область поиска, включающая береговую линию.

В поиске обломков самолета и тел погибших участвуют 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов.

Версии и следствие

Пока никаких отчетливых версий катастрофы Ту-154 не называется, рассматриваются две классические причины авиапроисшествий, в частности, техническая неисправность самолета и ошибка пилотов. Как заявил ранее возглавляющий комиссию по расследованию ЧП министр транспорта Максим Соколов, теракт основной версией причины трагедии не является.

Данных о возможном теракте на борту Ту-154 нет и у ФСБ. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России, таких признаков и фактов не получено. Рабочими версиями в ФСБ назвали: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

В ФСБ также сообщили, что имеются очевидцы падения авиалайнера и запись видеорегистратора. С ними работают следователи.

По факту крушения самолета СК РФ расследует уголовное дело по ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия»).

Черные ящики

Пролить свет на истинные причины трагедии поможет расшифровка бортовых самописцев самолета, однако они пока не найдены. Причем специалисты ранее затруднялись назвать даже возможные сроки их обнаружения, так как черные ящики Ту-154 не оборудованы радиомаяками и их планировалось искать глубоководными аппаратами.

Однако подъем обнаруженной хвостовой части самолета с обломками двигателя может облегчить эту задачу — как ранее пояснил главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев, бортовые самописцы Ту-154 расположены как раз в его хвосте, в киле.

Как подчеркнули в Минобороны, на грунте поиском самописцев специальная группа водолазов занимается круглосуточно.

Краткая история катастрофы

Ту-154Б-2 (бортовой номер 85572) вылетел из аэропорта Чкаловский в российской столице в 3:43 мск 25 декабря. Самолет направлялся в Сирию, где на авиабазе Хмеймим музыканты ансамбля Александрова должны были дать новогодний концерт для авиагруппы РФ, а доктор Лиза посетить сирийскую больницу.

Посадка самолета для дозаправки планировалась в Моздоке, однако из-за плохой погоды он ушел в Адлер.

После дозаправки, в 5:25 мск, авиалайнер отправился оттуда в свой последний полет. По данным распространенных в интернете переговоров диспетчеров сочинского аэропорта с командиром экипажа, он пропал до набора высоты в 300 метров. Как сообщили позже в военном ведомстве, отметка самолета на экране локатора пропала всего через 2 минуты, в 5:27.

На поиски самолета был отправлен вертолет Ми-8 аварийно-спасательной команды аэропорта, который обнаружил на поверхности воды большое масляное пятно. Позже к поискам подключился пограничный катер. Первые официальные сообщения появились спустя два часа после катастрофы.

По данным спутниковых снимков, топливное пятно, образовавшееся в Черном море после катастрофы Ту-154, растянулось почти на 4 км, пока не испарилось под солнечными лучами. Длина пятна по состоянию на 06:31 мск 25 декабря составляла 3,7 км, площадь — около 1 кв. км. Причем от берега до «носика» пятна расстояние на первых спутниковых снимках составило 1,4 километра, что примерно соответствует текущей позиции обломков на дне моря.

Как сообщили в военном ведомстве, перед вылетом Ту-154Б-2 был полностью исправен, ранее он прошел три капитальных ремонта.