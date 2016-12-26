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26 декабря, источник: ТАСС

Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду

Сама хвостовая часть была ранее обнаружена, но не поднята.

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МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Разрушения хвостовой части самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, предварительно свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду
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Как сообщалось ранее, хвостовая часть обнаружена, но не поднята. На ней видны обломки двигателей.

Ту-154 ВКС РФ потерпел катастрофу почти сразу после взлета из аэропорта Адлера 25 декабря. Самолет упал неподалеку от берега в воды Черного моря.

На его борту находились 84 пассажира и восемь членов экипажа: трагедия унесла жизни практически всего ансамбля Александрова, журналистов трех федеральных телеканалов, правозащитника Елизаветы Глинки, начальника департамента культуры военного ведомства Антона Губанкова, сотрудников министерства.

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