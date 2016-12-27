МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололеде в Москве
В главке отметили, что
В главке отметили, что
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, усилении ветра и гололеде на дорогах в столице.
«По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 11 часов 27 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, гололедица, усиление ветра с порывами 12−17 м/с», — сообщили ТАСС в
В главке отметили, что
«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Паркуйте автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — заключили в