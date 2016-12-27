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00:10 (мск), источник: ТАСС

МЧС распространило экстренное предупреждение о мокром снеге и гололеде в Москве

В главке отметили, что из-за налипания снега и сильного ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о мокром снеге, усилении ветра и гололеде на дорогах в столице.

«По информации Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1−2 часа с сохранением до 11 часов 27 декабря в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами гололед, гололедица, усиление ветра с порывами 12−17 м/с», — сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

В главке отметили, что из-за налипания снега и сильного ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах и повреждениям автотранспорта. Во время осадков местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, а также увеличение количества ДТП. Спасатели настоятельно рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Паркуйте автомобили в гараже или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — заключили в пресс-службе.

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