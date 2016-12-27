Панихиды по погибшим в авиакатастрофе прошли во всех храмах Хабаровска

Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.

Во всех храмах Хабаровской епархии 26 декабря были совершены панихиды по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Панихиды прошли во всех храмах Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщили МА AmurMediaв информационном отделе Хабаровской епархии.

В храмах епархии вознесли молитвы об упокоении погибших.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на третий день после трагедии, 27 декабря, во всех храмах Хабаровской епархии, как и на всех приходах Русской Православной Церкви, будет отслужена вселенская панихида по новопреставленным рабам Божиим, в авиакатастрофе на Черном море погибшим. Также до сорокового дня, 2 февраля, будет совершаться ежедневное молитвенное поминовение преставивших.

27 декабря 2016 года митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир возглавит панихиду в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в сослужении духовенства в 17.00.

Самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации потерпел крушение при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера в Сирию 25 декабря. На борту находилось 84 пассажира и 8 членов экипажа. 26 декабря объявлено днем общенационального траура.