У катастрофы появился свидетель

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Как стало известно «Ъ», в уголовном деле о катастрофе самолета Ту-154Б-2 на Черном море появилась приоритетная версия еще до обнаружения бортовых самописцев.

Согласно ей, лайнер, на борту которого находились следовавшие в Сирию артисты и журналисты, мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлете вывели Ту-154 на закритические углы атаки. Из-за этого потерявшая скорость машина вместо набора высоты опустилась к морю, задела хвостом поверхность воды, после чего развалилась и затонула.

Пока, правда, эта версия строится на показаниях единственного очевидца трагедии, который наблюдал развитие катастрофы с моря. Вчера ФСБ России сообщила о том, что «установлены очевидцы падения авиалайнера». По данным близких к расследованию источников «Ъ», которые сейчас проверяют показания этих свидетелей, одним из них стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, находившийся в момент аварии на катере в акватории Сочи. Пограничник рассказал, что ранним утром в воскресенье стал невольным очевидцем ЧП.

По его словам, самолет, вылетевший из аэропорта Адлер, вместо того чтобы набрать высоту, стал быстро снижаться к поверхности моря, как будто собирался совершить на нее посадку. Свидетель отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным. Якобы Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом.

Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.



По словам экспертов, к описанной свидетелем картине происшествия могло привести сразу несколько факторов, так или иначе связанных с действиями экипажа самолета. Отрыв от полосы Ту-154 осуществил на штатной, как сообщила вчера ФСБ, скорости — 345 км/ч и начал подниматься. Однако уже через несколько секунд машина, по данным экспертов, стала терять скорость и, соответственно, высоту. Произойти это, считают специалисты, могло в первую очередь из-за ошибочных действий пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх. Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря.

Примерно в такой же ситуации, отметим, оказался самолет Ту-154М ГТК «Россия», летевший в августе 2006 года по маршруту Анапа—Санкт-Петербург и разбившийся под Донецком.

Фоторепортаж Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи

Расследованием было установлено, что командир экипажа, пытаясь подняться над грозовым фронтом, допустил похожие ошибки, которые стали роковыми для всех 170 человек, находившихся на борту. Потерявший скорость Ту-154М, правда, в момент сваливания находился на высоте более 12 тыс. метров, поэтому он не просто снизился, а несколько минут падал в режиме так называемого плоского штопора.



Катастрофе в Сочи, впрочем, могли способствовать и технические факторы. Например, возможная перегруженность самолета (известно, что пилот в разговоре с диспетчером называл свою машину «тяжелой»), нарушение центровки лайнера его грузом, неправильная работа закрылков или стабилизатора машины, а также внезапное падение тяги двигателей.



Отметим, что изложенные выше версии были косвенно подтверждены вчера и в официальном сообщении ЦОС ФСБ, назвавшем в числе возможных причин катастрофы «ошибку пилотирования и техническую неисправность самолета».

При этом в службе заявили, что признаков, указывающих на возможность теракта на борту самолета, не обнаружено.