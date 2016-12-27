Режим ЧС после тайфуна «Лайонрок» снимают в Приморье сегодня

Владивосток, 27 декабря, PrimaMedia.

Режим чрезвычайной ситуации краевого уровня, действовавший в Приморье после прохождения тайфуна «Лайонрок» с конца августа, снимут во всех муниципалитетах в Приморье сегодня, 27 декабря. Об этом стало известно на совещании по ликвидации последствий стихийного бедствия под руководством губернатора края Владимира Миклушевского, он подписал соответствующее постановление, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

Как сообщил руководитель департамента гражданской защиты Валентин Басаргин, в зону ЧС попали 27 из 34 муниципалитетов Приморья.

«Режим ЧС краевого уровня был введен в Приморье 31 августа в связи с наводнением, вызванным прохождением разрушительного тайфуна “Лайонрок” по территории края. Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. На сегодняшний день основные восстановительные работы в муниципалитетах края завершены», — сообщил он.

Завершилась и выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна приморцам.

Один из ключевых вопросов на повестке дня — это приобретение жилья, взамен признанного непригодным. Как сообщила директор департамента труда и соцразвития Приморского края Лилия Лаврентьева, на сегодняшний день выдано 396 свидетельств гражданам, чьи дома были признаны непригодными в результате тайфуна, из 432.

«Жилье подобрали 180 семей, 37 договоров находится на оформлении, еще 38 на регистрации. Оплачено уже 54 сделки на 117 млн рублей. Общий объем необходимого финансирования составляет почти 815 млн рублей. Эти средства будут направлены из федерального бюджета», — отметила Лилия Лаврентьева.

Руководитель ведомства подчеркнула, особое внимание уделяется законности сделок.

«Договоры оплачиваются только по решению межведомственных муниципальных комиссий, либо они должны подтверждаться оценкой экспертов или кадастровой стоимостью приобретаемой недвижимости. Это делается для того, чтобы обезопасить граждан от завышенной стоимости жилья и возможного мошенничества», — добавила она.

Владимир Миклушевский подчеркнул, ответственность за работу межведомственных комиссий несут лично главы муниципалитетов.

Что касается восстановления пострадавших в ходе тайфуна домов, отремонтировано 14 домовладений в шести районах края, еще в двух домах в Кавалеровском районе работы завершат на этой неделе, добавил замглавы департамента градостроительства Роман Ахияров. Еще 26 семей подали заявки на ремонт весной 2017 года, добавил он.

Для восстановления дорожного полотна отсыпано более 200 кубометров грунта, доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора.

«Проезд обеспечен по всем участкам, восстановлено земельное полотно, работы продолжаются еще в трех районах края — Тернейском, Лазовском и Ольгинском. Всего в ходе прохождения тайфуна в Приморье было повреждено 549 километров дорог и 124 мостовых сооружения. Росавтодор подтвердил 260 млн в текущем году и 1,7 млрд рублей в следующем на восстановление дорожной инфраструктуры Приморья», — заключил он.

По словам директора департамента, проблемными участками остаются мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском районе Приморья и дорога к поселку Светлая в Тернейском. Губернатор поручил обеспечить проезд по этим направлениям до конца января.

Напомним, в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября — начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В результате тайфуна в крае разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб.