В Приморье приговорены к наказанию несовершеннолетние грабители

«Как установил суд, преступление было совершено двумя подростками 16 и 17 лет в мае этого года. Вечером они шли по направлению к улице Ершова в городе Спасск-Дальний. Заметив впереди них подростка их возраста, они решили отобрать у него сотовый телефон и деньги. Один из подростков ударил потерпевшего, тот упал на землю. Удерживая потерпевшего сообщники обыскали подростка и похитили из его карманов деньги — 1800 рублей — и сотовый телефон стоимостью 3000 рублей. Добравшись до дома, потерпевший вызвал полицию, и через два дня преступники были найдены», — говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Как выяснилось, деньги грабители потратили на покупку сигарет, газированной воды и различных продуктов. Сотовый телефон был возвращен подростку.

Признав подсудимых виновными, Спасский районный суд в сентябре этого года приговорил 16-летнего подростка к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Второму подсудимому, с учетом не отбытого наказания в виде обязательных работ по другому приговору, суд назначил два года 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Не согласившись с приговором, осужденный к реальному лишению свободы обжаловал его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.