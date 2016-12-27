В Приморье приговорены к наказанию несовершеннолетние грабители
В Приморье вступил в силу приговор в отношении несовершеннолетних грабителей, сообщает ИА «Дейта».
В Приморье вступил в силу приговор в отношении несовершеннолетних грабителей, сообщает ИА «Дейта».
«Как установил суд, преступление было совершено двумя подростками 16 и 17 лет в мае этого года. Вечером они шли по направлению к улице Ершова в городе
Как выяснилось, деньги грабители потратили на покупку сигарет, газированной воды и различных продуктов. Сотовый телефон был возвращен подростку.
Признав подсудимых виновными, Спасский районный суд в сентябре этого года приговорил 16-летнего подростка к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Второму подсудимому, с учетом не отбытого наказания в виде обязательных работ по другому приговору, суд назначил два года 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Не согласившись с приговором, осужденный к реальному лишению свободы обжаловал его в апелляционном порядке. Приморский краевой суд оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.