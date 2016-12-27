Хабаровчанина оштрафовали за использование подложного документа

Мужчина работал уборщиком лестничных площадок. Он без уважительных причин не выходил на работу в течение двух недель. Позже злоумышленник купил у неизвестного подложный больничный лист и предъявил этот документ по месту работы. Установлено, что он заплатил неизвестному лицу три тысячи рублей.

По решению суда нарушитель должен выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.