Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Плюсы и минусы жилья комфорткласса
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Эксперт объяснил, как на Ту-154 могла бы попасть взрывчатка
В зарубежном СМИ вышла статья о неуместности скорби по Ту-154
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Тайна непростой судьбы Носика
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
Родственница Бузовой рассказала о ее разводе с Тарасовым
24-летняя дочка Михаила Барышникова вышла в свет (фото)
«Держитесь от этого самолета подальше»: эксперт о Ту-154
Советник Порошенко радуется крушению Ту-154 - СМИ
Как кортеж премьер-министра выезжает на дорогу: видео
Hyundai и Mazda оказались «самыми качественными»
Фоторепортажи
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
12Умер Джордж Майкл
17Взрыв на рынке пиротехники в Мексике
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
03:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Командир «смертельного рейса» на Шантары предстанет перед судом в Хабаровске

В результате крушения МИ-8Т в августе 2015 года погибли пять человек.

Хабаровск, 27 декабря, AmurMedia.

Перед судом в Хабаровске предстанет командир воздушного судна, по вине которого потерпел крушение вертолет МИ-8Т. В результате катастрофы погибли пять пассажиров, еще одному причинен легкий вред здоровью, сообщили ИА AmurMedia в СУ СК РФ.

Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении командира вертолета, потерпевшего катастрофу в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. Он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинении крупного ущерба.

По данным следствия, 15 августа 2015 года вертолет Ми-8Т, эксплуатируемый ОАО «Авиакомпания «Восток», выполнял коммерческий рейс по доставке туристов к месту отдыха по маршруту «Хабаровск — посадочная площадка им. Полины Осипенко — бухта Онгачан» и в обратном направлении. Из пункта назначения вертолет вылет в 12.30 по местному времени. На его борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. После дозаправки судна в районе им. Подины Осипенко, полет выполнялся в неблагоприятных погодных условиях над горной поверхностью острова Южный Тугуро-Чумиканского района Хабаровского края и водным пространством Охотского моря. В 17 часов 7 минут на расстоянии 100 метров от береговой черты полуострова Тугурский произошло попадание вертолета в режим «вихревого кольца», столкновение с водной поверхностью и полное его затопление.

В результате катастрофы погибли пять пассажиров, еще одному причинен легкий вред здоровью. Кроме того, противоправными действиями командира вертолета причинен крупный ущерб собственнику вертолета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в размере более 51 млн рублей в связи с полной утратой и разрушением воздушного судна.

В ходе предварительного расследования выполнен большой объем следственных и иных процессуальных действий. На начальном этапе с привлечение водолазов из воды подняты и осмотрены тела погибших, их личные вещи, со дна Охотского моря поднят фюзеляж вертолета и его хвостовая балка, отсеченная винтом. Расследование уголовного дела представляло особую сложность, что связано с необходимостью производства большого числа судебных экспертиз, авиационной спецификой преступления, отдаленностью проживания свидетелей и потерпевших.

По результатам расследования установлено, что катастрофа произошла по вине командира воздушного судна, которым допущен ряд нарушений правил полета, а именно, при ухудшении метеоусловий он не принял своевременное решение о возврате на аэродром вылета, продолжив полет в условиях плохой видимости на высоте ниже минимально допустимой (менее 100 метров над водным пространством), со скоростью до 40 км/ч. То есть, командир не обеспечил безопасность движения воздушного судна, не выдерживая безопасных высот и скоростей полета. Кроме того, на борту отсутствовали спасательные жилеты. В ходе следствия обвиняемый виновным себя не признал, в содеянном не раскаялся.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Где и как хабаровчане собираются встречать Новый год?
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
ЦБ выпускает 500 тыс. памятных монет в честь Георгия Победоносца
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
В Москве опять расширят зону платной парковки
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь