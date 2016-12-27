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03:54 (мск), источник: РИА Новости

В Приморский суд вернут материалы дела «приморских партизан»

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек — РИА Новости. Материалы дела «приморских партизан», оправдательный приговор по которым отменен Верховным судом накануне, поступят в нижестоящую судебную инстанцию не ранее, чем после новогодних праздников.

Источник: РИА Новости

Верховный суд РФ в понедельник отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт. Алексей Никитин и Вадим Ковтун были освобождены в зале суда, а Александр Ковтун, Владимир Илютиков и Максим Кириллов остались под стражей, им предстоит отбывать наказание по эпизодам, за которые они были осуждены ранее.

«Материалы дела поступят в Приморский краевой суд не ранее, чем после январских праздников», — сказал РИА Новости представитель суда.

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