«Черных» лесорубов поймали в одном из заказников Хабаровского края

Лесные инспекторы обнаружили на месте незаконной рубки две заготовленные ели и ручную пилу. В преступлении подозреваются двое местных жителей 19 и 26 лет, находившихся там же.

Злоумышленников доставили в ОМВД по Хабаровскому району для дальнейших разбирательств, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.