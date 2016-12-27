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04:05 (мск), источник: Губерния онлайн

«Черных» лесорубов поймали в одном из заказников Хабаровского края

«Черных» лесорубов задержали в ходе патрульного мероприятия «Елочка», которое проходило в заказнике «Хехцирский» Хабаровского края.

Лесные инспекторы обнаружили на месте незаконной рубки две заготовленные ели и ручную пилу. В преступлении подозреваются двое местных жителей 19 и 26 лет, находившихся там же.

Злоумышленников доставили в ОМВД по Хабаровскому району для дальнейших разбирательств, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу управления лесами правительства края.

Комментарии
1
Орлов Илья
)) Сейчас за 2 елки срубленные себе в дом закроют. А что браконьеры лесовозами древесину китайцам вывозят - это нормально , в порядке вещей.
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