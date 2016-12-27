«Черных» лесорубов поймали в одном из заказников Хабаровского края
«Черных» лесорубов задержали в ходе патрульного мероприятия «Елочка», которое проходило в заказнике «Хехцирский» Хабаровского края.
«Черных» лесорубов задержали в ходе патрульного мероприятия «Елочка», которое проходило в заказнике «Хехцирский» Хабаровского края.
Лесные инспекторы обнаружили на месте незаконной рубки две заготовленные ели и ручную пилу. В преступлении подозреваются двое местных жителей 19 и 26 лет, находившихся там же.
Злоумышленников доставили в ОМВД по Хабаровскому району для дальнейших разбирательств, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на