За мошенничество на 200 тысяч рублей задержали хабаровчанина

После возвращения с отдыха он сдал в бухгалтерию фирмы бланки, в которых была указана поддельная стоимость оплаченных им услуг. На самом деле, злоумышленник не имел права на эти деньги, так как ранее уже получил льготную путевку. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.