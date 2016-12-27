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04:53 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае эпидемический порог по ОРВИ превышен почти в 1,5 раза

Более 11,5 тысячи заболевших ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Хабаровском крае на минувшей неделе, эпидпорог превышен на 48,6%, сообщается на сайте правительства Хабаровского края во вторник. «В период с 19 по 25 декабря зарегистрировано 11,508 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Источник: РИА "Новости"

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Более 11,5 тысячи заболевших ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Хабаровском крае на минувшей неделе, эпидпорог превышен на 48,6%, сообщается на сайте правительства Хабаровского края во вторник.

«В период с 19 по 25 декабря зарегистрировано 11,508 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Темп роста заболеваемости по сравнению с прошлой неделей составляет 11,1%. Эпидпорог по краю превышен на 48,6%», — сообщается на сайте.

Отмечается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога в Хабаровске, Комсомольск-на-Амуре, а также в Хабаровском, Верхнебуреинском, Николаевском, Ульчском, Аяно-Майском, Солнечном и имени Лазо районах.

Управление Роспотребнадзора по краю сообщает, что по результатам лабораторного мониторинга у заболевших выявлены вирусы не гриппозной этиологии — парагрипп, адено-, риновирусы. Кроме того, отмечена активизация вируса гриппа АH3N2.

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