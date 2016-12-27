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04:54 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителя Хабаровского края обворовала пенсионерка

В селе Троицкое обокрали местного жителя. Накануне потерпевший выпивал вместе со знакомой.

Когда мужчина уснул, 56-летняя женщина забрала деньги из кармана его брюк. Ущерб составил 55 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила.

Сейчас в отношении женщины избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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