Жителя Хабаровского края обворовала пенсионерка
В селе Троицкое обокрали местного жителя. Накануне потерпевший выпивал вместе со знакомой.
В селе Троицкое обокрали местного жителя. Накануне потерпевший выпивал вместе со знакомой.
Когда мужчина уснул, 56-летняя женщина забрала деньги из кармана его брюк. Ущерб составил 55 тысяч рублей. Деньги злоумышленница потратила.
Сейчас в отношении женщины избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на