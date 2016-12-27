41 житель Иркутской области заболел гонконгским гриппом
Большая часть заболевших проживает в областном центре.
Большая часть заболевших проживает в областном центре.
Диагноз гонконгский грипп подтвердился у 41-го жителя Иркутской области. Такие данные приводят ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и ОГАУЗ «Иркутский областной клинический
— В прошлом году данный вирус не циркулировал. В состав противогриппозной вакцины, которой прививались многие, вошел штамм вируса этого гриппа. Надо отметить, что большинство заболевших не делали прививки, — рассказали корр. агентства в
В связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение.