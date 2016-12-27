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05:11 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

41 житель Иркутской области заболел гонконгским гриппом

Большая часть заболевших проживает в областном центре.

Источник: IrkutskMedia.ru

Диагноз гонконгский грипп подтвердился у 41-го жителя Иркутской области. Такие данные приводят ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» и ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр». Большая часть заболевших приходится на столицу региона, среди них есть как взрослые, так и дети. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

— В прошлом году данный вирус не циркулировал. В состав противогриппозной вакцины, которой прививались многие, вошел штамм вируса этого гриппа. Надо отметить, что большинство заболевших не делали прививки, — рассказали корр. агентства в пресс-службе ведомства.

В связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обращает внимание на важность обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболеваний. Самолечение при гриппе недопустимо. Именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение.

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