Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сайт мэра Москвы перестал принимать жалобы жителей
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
СМИ узнали о результатах осмотра водолазами корпуса Ту-154
Посол США сделал заявление по поводу авиакатастрофы в России
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
Минтранс назвал основные версии крушения Ту-154Приоритетными версиями авиакатастрофы являются техническая неисправность самолета и ошибка пилота
Очевидец рассказал о поисковой операции на месте крушения Ту-154
Мнение: кто стоял за убийством посла
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Российская журналистка обрадовалась катастрофе Ту-154 – СМИ
«Взрыв»: Герой России о крушении Ту-154 под Сочи
В моду вошел роскошный золотой маникюр (фото)
61-летняя модель Дженис Дикинсон вышла замуж (фото)
Арбитражный суд не поверил в гомеопатию
Вред красного мяса поставили под сомнение
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
16Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
14События недели в фотографиях
05:39 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Красноярском

В районе поселка Памяти 13 борцов произошло лобовое столкновение.

В Емельяновском районе Красноярского края в районе поселка Памяти 13 борцов столкнулись два УАЗа. В результате лобового ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Данные об аварии, которая произошла 26 декабря, подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, один из водителей УАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одним внедорожником. От удара 40-летний пассажир первого джипа скончался на месте, водитель и пассажир госпитализированы в больницу. В ведомстве добавили, что во втором УАЗе также не обошлось без пострадавших — в больницу забрали водителя внедорожника.

На кадрах с места происшествия видно, что от удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. Одну из машин даже отбросило в кювет.

Отмечается, что на месте аварии работали сотрудники ДПС. Другие обстоятельства ДТП пока выясняются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Новый год по Красноярску пустят бесплатные автобусы до Татышева
Экипаж Ту-154 пытался посадить самолет на воду
У катастрофы Ту-154 появился свидетель
В Турции СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпрепровождения
СМИ узнали о новогодних планах Путина и Медведева
Скончалась британская актриса Лиз Смит
На МКС напечатают живые ткани на 3D-принтере
Спорт
Каким мы запомним 2016-й футбольный год Главные футбольные события ушедшего года: с января по декабрь
Авто
Почему ломались новые КАМАЗы: названа неожиданная причина В Набережных Челнах задержали преступную группу, которая разбирала новые грузовики КАМАЗ
Hi-Tech
Итоги 2016 года: ключевые события науки и космоса Hi-Tech Mail.Ru собрал самые интересные и важные события уходящего года из области науки, космоса и технологий
Кино
Хилькевич появится на экране в образе Нади из «Иронии судьбы» В специальной новогодней серии молодежного сериала покажут пародии на фильмы «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Иван Васильевич меняет профессию»
Недвижимость
Многие застройщики уйдут с рынка в 2017 году
Личный опыт: «Как я руководила ремонтом по телефону»
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Лучшие решения для интерьера маленькой кухни
Леди
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей Если вы так и не купили подарки для своих друзей и родственников, которых хотелось бы порадовать в праздники, советуем ознакомиться с нашим гидом
Дети
67-летняя гречанка родила себе внучку Пожилая женщина выносила ребенка для своей дочери и стала самой старой суррогатной матерью в мире.
Попмеханика
Как выглядит взрыв фейеверка весом 260 кг?
Что нельзя делать с автомобилем зимой?
Камера, снимающая 580 000 000 000 кадров в секунду
10 полезных гаджетов, о существовании которых не знали
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь