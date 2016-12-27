Черные лесорубы не боятся орудовать в самом центре Владивостока

«В минувшие выходные неизвестными лицами были вырублены зеленые насаждения в сквере имени Макарова. Вандалы спилили голубую ель и белокорую пихту. Сумма ущерба, нанесенного городскому имуществу, составила порядка 80 000 рублей», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Хвойные деревья были высажены в сквере имени Макарова несколько лет назад, их возраст уже составлял около 20 лет.

«Эти крупномерные хвойники высаживали в сквере несколько лет назад. Они хорошо прижились и радовали бы горожан еще сотню лет, — рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения Екатерина Золотоева. — Хвойные деревья приживаются после посадки очень тяжело. Процент естественного отпада в климатических условиях города Владивостока для хвойников составляет около 40 процентов».

Информация по факту вырубки двух крупномерных хвойных деревьев передана в полицию.