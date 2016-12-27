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05:52 (мск), источник: ДЕЙТА

Черные лесорубы не боятся орудовать в самом центре Владивостока

Во Владивостоке, в центральном парке города, в преддверии новогодних праздников неизвестные спилили голубую ель и белокорую пихту, сообщает ИА «Дейта».

Источник: vlc.ru

«В минувшие выходные неизвестными лицами были вырублены зеленые насаждения в сквере имени Макарова. Вандалы спилили голубую ель и белокорую пихту. Сумма ущерба, нанесенного городскому имуществу, составила порядка 80 000 рублей», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Хвойные деревья были высажены в сквере имени Макарова несколько лет назад, их возраст уже составлял около 20 лет.

«Эти крупномерные хвойники высаживали в сквере несколько лет назад. Они хорошо прижились и радовали бы горожан еще сотню лет, — рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения Екатерина Золотоева. — Хвойные деревья приживаются после посадки очень тяжело. Процент естественного отпада в климатических условиях города Владивостока для хвойников составляет около 40 процентов».

Информация по факту вырубки двух крупномерных хвойных деревьев передана в полицию.

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