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06:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

Мужчина рассказал, что хотел побыть в одиночестве.

31-летний отец двоих детей из Красноярска, который пропал без вести после смерти жены, найден живым. Об этом 26 декабря в группе «Поиск пропавших детей» написала сестра пропавшего.

По словам очевидцев, Евгений Волков сам зашел домой, объяснив свое исчезновение тем, что он «хотел побыть в одиночестве». Его сестра Екатерина поблагодарила в социальных сетях всех волонтеров за оказанную помощь.

Сейчас молодой отец воспитывает двух детей. Помощь в этом ему оказывают близкие родственники. Желание помочь выразили и неравнодушные добровольцы, к которым он может обратиться в любой момент.

Напомним, молодой мужчина пропал без вести 25 декабря. Он очень переживал из-за смерти жены. Родственники переживали, что из-за депрессии мужчина мог свести счеты с жизнью, однако он вернулся домой живым и невредимым.

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