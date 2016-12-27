В Нелькан вылетел вертолет Ми-26 с дизель-генераторами на борту
Сегодня в 9 утра по местному времени из Хабаровска в поселок Нелькан вылетел вертолет Ми-26, направленный правительством края.
Он доставит в населенный пункт два мощных
Разобраться с конструктивными особенностями техники поможет наладчик, также вылетевший на место аварии.
В пути вертолет сделает одну дозаправку в селе имени Полины Осипенко. В Нелькане он сядет в районе 16 часов. После этого предстоит разгрузка. Если все пойдет по графику, то уже сегодня техники смогут начать наладку генераторов, — уточнили в
Сейчас света нет во всех 220 домах, где проживает 840 человек. Также отключены социальные объекты. Накануне губернатор Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение в Нелькане до конца этой недели.