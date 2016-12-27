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06:26 (мск), источник: RIGMA.INFO

В Нелькан вылетел вертолет Ми-26 с дизель-генераторами на борту

Сегодня в 9 утра по местному времени из Хабаровска в поселок Нелькан вылетел вертолет Ми-26, направленный правительством края.

Он доставит в населенный пункт два мощных дизель-генератора по 400 киловатт, которые позволят восстановить электроснабжение. Также на его борту находятся две бухты с кабелем, тепловые пушки и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ. Подключать дизель-генераторы будут под руководством сотрудников краевого министерства ЖХК. В поселке сформирована группа техперсонала.

Разобраться с конструктивными особенностями техники поможет наладчик, также вылетевший на место аварии.

В пути вертолет сделает одну дозаправку в селе имени Полины Осипенко. В Нелькане он сядет в районе 16 часов. После этого предстоит разгрузка. Если все пойдет по графику, то уже сегодня техники смогут начать наладку генераторов, — уточнили в дежурно-диспетчерской службе Правительства края. Напомним, что поселок Нелькан в Аяно-Майском районе остался без электричества в результате пожара на местной дизельной электростанции. ЧП произошло под утро 25 декабря.

Сейчас света нет во всех 220 домах, где проживает 840 человек. Также отключены социальные объекты. Накануне губернатор Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение в Нелькане до конца этой недели.


Он доставит в населенный пункт два мощных дизель-генератора по 400 киловатт, которые позволят восстановить электроснабжение. Также на его борту находятся две бухты с кабелем, тепловые пушки и другое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ. Подключать дизель-генераторы будут под руководством сотрудников краевого министерства ЖХК. В поселке сформирована группа техперсонала.

Разобраться с конструктивными особенностями техники поможет наладчик, также вылетевший на место аварии.

В пути вертолет сделает одну дозаправку в селе имени Полины Осипенко. В Нелькане он сядет в районе 16 часов. После этого предстоит разгрузка. Если все пойдет по графику, то уже сегодня техники смогут начать наладку генераторов, — уточнили в дежурно-диспетчерской службе Правительства края. Напомним, что поселок Нелькан в Аяно-Майском районе остался без электричества в результате пожара на местной дизельной электростанции. ЧП произошло под утро 25 декабря.

Сейчас света нет во всех 220 домах, где проживает 840 человек. Также отключены социальные объекты. Накануне губернатор Вячеслав Шпорт поручил восстановить электроснабжение в Нелькане до конца этой недели.

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