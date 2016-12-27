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07:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске семья с двумя детьми после пожара лишилась крова над головой

Омичей просят помочь погорельцам.

В популярном паблике «ЧП Омск» накануне был выложен крик о помощи. Неравнодушная омичка Юлия написала пост о своей подруге по улице 5-я Заречная. По словам автора сообщения, 21 декабря у соседки сгорел дом. В семье проживала омичка Елена Зарянкова с двумя детьми и пожилой мамой. Глава семейства находился в командировке. По словам очевидицы, дом сгорел дотла по вине соседа.

«Дом не подлежит восстановлению. Слава богу, что все остались живы, но это очень страшно, под новый год, еще и в 40-градусные морозы, молодая семья осталась без жилья, вещей и средств на существование. Давайте поможем кто чем сможет. Прошу максимальный репост», — пишет Юлия.

Сама Елена Зарянкова отмечает, что размер одежды сыновей — 140 и 110. Размер мамы 48. Связаться с Еленой Зарянковой, чтобы передать вещи или бытовые принадлежности можно по телефону 8−908−316−58−00.

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