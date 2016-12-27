Новосибирский суд продлил на три месяца арест кемеровскому вице-губернатору, об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные Центрального районного суда. .

Домашний арест вице-губернатору Кемеровской области Алексею Иванову и угольному магнату Александру Щукину продлен до 13 апреля 2017 года.

Напомним, против главы управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергея Калинкина и двух заместителей губернатора региона Алексея Иванова и Александра Данильченко возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

Пресс-служба СКР заявила: «Подозреваемые по предварительному сговору вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО «Разрез «Инской». Рыночная стоимость этих акций составляет не менее 1 млрд рублей».

В 4.45 15 ноября к следственному изолятору Новосибирска подъехал кортеж автомобилей с кузбасскими номерами. По данным источников, 8 человек доставлены в Новосибирск.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на экстренной пресс-конференции назвал «абсурдными» обвинения в адрес своих заместителей. Пока глава Кузбассе не собирается увольнять задержанных чиновников из собственной администрации.

«Я считаю, что кто-то очень толково разобрался и грамотно их подставил», — заявил Тулеев.

Расследование уголовного дела продолжается.