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07:51 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе в ДТП на Шакшинском шоссе автомобиль смяло «в фарш»

Сегодня утром в Уфе произошло ДТП на Шакшинском шоссе. Фото попало в группу БашДТП.

По словам очевидца, авария серьезная: «Куча ГАИ, пожарные, реанимация. Три машины. Газель, Нексия, и еще одна — в фарш». О пострадавших пока ничего не известно.

Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием событий.

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