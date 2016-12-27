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08:20 (мск), источник: dostup1.ru

Иномарка и ВАЗ разбились в хлам, не поделив дорогу под Челябинском

Водители госпитализированы в тяжелом состоянии.

ВАЗ и Skoda разбились вдребезги, столкнувшись на трассе в Сосновском районе (Челябинская область), — автомобили эвакуировали, а водителей доставили в больницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В понедельник, 26 декабря, поздно вечером на автодороге Полетаево — Бутаки лоб в лоб столкнулись ВАЗ и Skoda. Удар был такой силы, что легковушки практически лишились передних частей. Со слов очевидцев, водители были госпитализированы с серьезными травмами.

На месте поработали сотрудники ГИБДД, которые сейчас выясняют причину и обстоятельства аварии. Обоим автомобилям потребовалась эвакуация.

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