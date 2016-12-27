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07:39 (мск), источник: ТАСС

Источник: обнаружен один из черных ящиков самолёта Ту-154

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

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«В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один чёрный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — сказал источник.

Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета.

«В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков», — сказал источник.

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