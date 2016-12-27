Источник: обнаружен один из черных ящиков самолёта Ту-154

«В ходе поисковых работ под кабиной самолёта обнаружен один чёрный ящик. В ближайшее время он будет извлечен из воды», — сказал источник.

Также в экстренных службах ТАСС сообщили, что тела трех погибших обнаружены в районе крушения самолета.

«В течение ночи в ходе поисковых работ обнаружены тела трех погибших и большое количество останков», — сказал источник.