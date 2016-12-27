На правом берегу Красноярска сгорел бесхозный катер

На пристани в Свердловском районе Красноярска сгорел катер без номеров. Инцидент произошел в понедельник, 26 декабря, около 17:20. Информация об этом появилась в ежедневной сводке ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Пожарные смогли потушить огонь на судне через полчаса после вызова. Как выяснилось, пламенем были охвачены три отсека. По сообщениям спасателей, катер давно не эксплуатировался, а хозяина пока установить не удалось.

«На тушение пожара от МЧС России привлекались 14 человек и 4 единицы техники», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительная версия пожара — неосторожное обращение с огнем. Точную причину установят эксперты.

Напомним, что в конце ноября в районе моста «777» сгорел теплоход, который был пришвартован к берегу и находился на ремонте. 30 спасателей и 9 единиц техники за 15 минут справились с огнем на площади более 50 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.