Директор пермской фирмы задолжал своим сотрудникам почти 3 миллиона

Нарушение было выявлено в ходе прокурорской проверки на предприятии. С февраля по июнь 2016 года 40 сотрудников фирмы не получали зарплату. Всего руководство предприятия задолжало своим рабочим более 2,9 млн рублей.

При этом деньги для выплаты зарплаты имелись, однако тратились они совсем на другие цели: налоги, погашение кредитов. Кроме того, 25 миллионов было направлено на нужды предприятия для увеличения прибыли.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили в прокуратуре, директор общества, не дожидаясь суда, погасил все свои долги перед сотрудниками.