Пенсионерка из Назарово «сняла порчу» за 116 тысяч рублей
Осознав свою ошибку, она обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленниц ищут.
Осознав свою ошибку, она обратилась с заявлением в полицию. Злоумышленниц ищут.
В Назарово 78-летняя женщина отдала мошенницам, пообещавшим снять с нее «порчу», более 116 тыс. рублей. Злоумышленниц ищет полиция.
Как сообщили в
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц, которые обманули пенсионерку, и призывают граждан быть бдительными — не передавать незнакомым людям деньги или ценные вещи.