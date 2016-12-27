Пенсионерка из Назарово «сняла порчу» за 116 тысяч рублей

В Назарово 78-летняя женщина отдала мошенницам, пообещавшим снять с нее «порчу», более 116 тыс. рублей. Злоумышленниц ищет полиция.

Как сообщили в пресс-службе МО МВД России «Назаровский», на улице к пенсионерке подошли две незнакомые женщины и заявили, что на ней порча. Они убедили потерпевшую передать им деньги — 116 тыс. рублей, золотые серьги и кольцо, которые, по их словам, также необходимы для избавления от недуга. Вскоре, осознав свою ошибку, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленниц, которые обманули пенсионерку, и призывают граждан быть бдительными — не передавать незнакомым людям деньги или ценные вещи.