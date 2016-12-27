Пропавшая после корпоратива пермячка замерзла насмерть

Пермячка, пропавшая после корпоратива найдена мёртвой. В следственном комитете подтвердили информацию, появившуюся накануне от волонтёров и сообщили подробности трагедии.

«Тело найдено в Индустриальном районе города. Видимых криминальных следов нет, но о причинах смерти говорить пока рано», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» сотрудник пресс-службы следственного управления СКР по Пермскому краю Андрей Олин.

Напомним, воспитательница детского сада ушла с коллегами отмечать Новый год в один из ресторанов. В какой-то момент девушке стало плохо, и она вышла на улицу — подышать воздухом. Больше ее никто не видел.

На утро муж женщины забил тревогу. Пропавшую искали несколько дней. Как рассказал начальник следственного отдела СУ СКР Индустриального района Перми Игорь Лыков, девушку нашли волонтеры поздно вечером 26 декабря. Тело лежало в снегу недалеко от ресторана, из которого она ушла. Одета она была в ту же одежду, в которой пропала. Скорее всего, причина смерти — переохлаждение.