Пропавшая после корпоратива пермячка замерзла насмерть
Девушку искали несколько дней.
Девушку искали несколько дней.
Пермячка, пропавшая после корпоратива найдена мёртвой. В следственном комитете подтвердили информацию, появившуюся накануне от волонтёров и сообщили подробности трагедии.
«Тело найдено в Индустриальном районе города. Видимых криминальных следов нет, но о причинах смерти говорить пока рано», — рассказал корреспонденту сайта «АиФ-Прикамье» сотрудник
Напомним, воспитательница детского сада ушла с коллегами отмечать Новый год в один из ресторанов. В
На утро муж женщины забил тревогу. Пропавшую искали несколько дней. Как рассказал начальник следственного отдела СУ СКР Индустриального района Перми Игорь Лыков, девушку нашли волонтеры поздно вечером 26 декабря. Тело лежало в снегу недалеко от ресторана, из которого она ушла. Одета она была в ту же одежду, в которой пропала. Скорее всего, причина смерти — переохлаждение.