В Омске от мощного столкновении на Кондратюка пострадало два человека
Инцидент произошел во вторник утром, 27 декабря на улице Кондратюка.
Инцидент произошел во вторник утром, 27 декабря на улице Кондратюка.
Как сообщили «СуперОмску» в
По предварительно версии, женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. «ЗиЛ» от удара выехал на обочину, где врезался в столб.
Последствия ДТП снял очевидец и выложил в группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте». Судя по разбросанным частям автомобилей, столкновение было мощным.
Как уточнили в ГИБДД, оба водителя доставлены в медучреждение. Их состояние уточняется.