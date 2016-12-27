В Омске от мощного столкновении на Кондратюка пострадало два человека

Как сообщили «СуперОмску» в пресс-службе ГИБДД по Омской области, произошло лобовое столкновение автомобиля «Хонды Фабер» под управлением 36-летней женщины и грузовика «ЗиЛ», за рулем которого находился 42-летний мужчина.

По предварительно версии, женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком. «ЗиЛ» от удара выехал на обочину, где врезался в столб.

Последствия ДТП снял очевидец и выложил в группе «Регик55» соцсети «ВКонтакте». Судя по разбросанным частям автомобилей, столкновение было мощным.

Как уточнили в ГИБДД, оба водителя доставлены в медучреждение. Их состояние уточняется.